تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الخميس/، برقية من نظيره السورى بشار الأسد، شكره فيها على تعزيته بضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا.
وجاء في برقية الأسد: "باسمي وباسم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا أتقدم إليكم بجزيل الشكر على خالص تعازيكم بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في السادس من شهر فبراير".
وقال: "إن الشعب السوري يقدر موقف فلسطين التي أظهرت حسا إنسانيا وأخلاقيا عاليا، وبادرت إلى الوقوف إلى جانبه في محنته"، متمنيا أن يجنب الله فلسطين كل مكروه أو أذى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة