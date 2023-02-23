وجاء في برقية الأسد: "باسمي وباسم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا أتقدم إليكم بجزيل الشكر على خالص تعازيكم بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في السادس من شهر فبراير".



وقال: "إن الشعب السوري يقدر موقف فلسطين التي أظهرت حسا إنسانيا وأخلاقيا عاليا، وبادرت إلى الوقوف إلى جانبه في محنته"، متمنيا أن يجنب الله فلسطين كل مكروه أو أذى.