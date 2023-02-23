اليوم السابع
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الداخلية تُهدي العرائس المقبلات على الزواج بعض المستلزمات

الخميس، 23 فبراير 2023 02:44 م
الداخلية تُهدي العرائس المقبلات على الزواج بعض المستلزمات وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" واصلت وزارة الداخلية  فعاليات مبادرة "كلنا واحد - هدية العروسة" لتقديم الدعم للعرائس المُقبلات على الزواج بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) ، وإهداء عدد من مستلزمات الزواج لعدد من العرائس المقبلات على الزواج خاصةً من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر احتياجاً) وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
 
ونظمت وزارة الداخلية احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظتى (القاهرة - الجيزة) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن.
 
 

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