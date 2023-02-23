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الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى على نابلس وتطالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل

الخميس، 23 فبراير 2023 01:00 ص
الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى على نابلس وتطالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي الذي ارتكبته، قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء،على مدينة نابلس الفلسطينية وأهلها، وأسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين بين المواطنين الفلسطينيين.
 
وتقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الأربعاء بخالص عبارات التعازي والمواساة "للأشقاء في دولة فلسطين" قيادة وحكومة وشعبا، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي للتدخل العاجل بغية وضع حد للتصعيد الخطير الذي تفرضه قوات الاحتلال وضمان حماية دولية فعلية للشعب الفلسطيني.
 
وبحسب البيان، تؤكد الجزائر، التي تجدد تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وإجباره على الانخراط في مسار سياسي جدي يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي ترتكز عليه مبادرة السلام العربية.

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