التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود 10 مشروعات بحثية تطبيقية

كتب محمد صبحى

أكد‎ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د. شيرين عبدالقادر محرم احتفالية لتوقيع عقود عشرة مشروعات بحثية موجهة لخدمة مختلف القطاعات، وذلك في إطار الدورة الثانية للمشروعات ذات المسار السريع (Fast Track Projects).

و‎أشارت د. شيرين عبدالقادر إلى أن توقيع العقود جاء فى ضوء حرص المعهد على الاهتمام بتطبيقات البحث العلمي فى قطاعات الصناعة، والصحة، والطاقة، وغيرها من المجالات، فضلًا عن تحفيز أعضاء هيئة البحوث بالمعهد لتقديم مشروعات بحثية داخلية لها مخرج ملموس يمكن تسويقه والاستفادة منه فى مختلف المجالات.

و‎أوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن تلك المشروعات تتميز بأن مدة تنفيذها لا تزيد عن عام ونصف كحد أقصى، ولها تطبيقات فى عدة محاور استراتيجية كالصناعة والصحة والزراعة لخدمة التحديات المجتمعية.

و‎أشارت د. شيرين عبدالقادر إلى أنه تم الإعلان عن الدورة الثانية للمشروعات ذات المسار السريع في أكتوبر 2022، وتم التقدم بعدد 13 مقترحًا لمشروعات داخلية، وتم التحكيم المبدئي لتلك المشروعات على مدار عدة اجتماعات للجنة المشروعات، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل على مدار 3 أيام لتقديم العروض المرئية أمام اللجنة بواسطة الباحث الرئيسي لكل مشروع؛ لعرض مقترح المشروع والهدف منه والجهات المستفيدة من مخرجات المشروع.

و‎قد قامت لجنة المشروعات بالمعهد بتحكيم المقترحات المقدمة ومراجعتها مع الباحثين الرئيسيين للمشروعات للوصول للنموذج الأمثل لكل مشروع، وتم ترتيب المشروعات المقدمة تبعًا لأهميتها، حتى وصل عدد المشروعات المقدمة ل 10 مشروعات، وهى: مشروع "روبوت منظف للواجهات" والباحث الرئيسي له د. محمود سالم، مشروع "جهاز تقطير المياه المعملية هجين" للباحث د. أمير ياسين، مشروع "تصنيع الأغشية الرقيقة للخلايا الشمسية" للباحث د. دعاء عطية، مشروع "تطوير قفازات ذكية" للباحث د. دعاء موسى، مشروع "زجاج ذو طاقة فون منخفضة" للباحث د. أشرف كمال، مشروع "تصميم وبناء شاحن بطارية سيارة كهربائية" للباحث د. ماجد نجيب، مشروع "ذراع اصطناعية ذكية" للباحث د. أيات ندا، مشروع "كاحل تعويضي نشط ذكي" للباحث د. محمد إبراهيم، مشروع "بناء نموذج أولي لسحابة المستشعرات" للباحث د. أنار سيد، مشروع "تصميم تطبيق التشخيص الذكي للأمراض الوراثية" للباحث د. فيروز فاروق.

جدير بالذكر، أن المشروعات البحثية المقبولة يتعاون فيها فريق عمل داخلي من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، بالاضافة الي فرق عمل خارجية تضم نخبة من الباحثين والعلماء من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المختلفة على مستوى الجمهورية، ومنها علي سبيل المثال كليات الهندسة بجامعات القاهرة، وعين شمس، والدلتا التكنولوجية، والمنوفية، وبني سويف، والجامعة الألمانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال الصناعة والتكنولوجيا.