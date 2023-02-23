البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعلن غدا فرض عقوبات جديدة على روسيا

كتب محمد جمال

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة ستعلن غدا الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا، بحسب سكاى نيوز.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من مغبة استمرارها في الحرب على أوكرانيا، متهما إياها بارتكاب جرائم حرب.

وطمأن بايدن- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لن تنتصر في حربها على أوكرانيا؛ لأن دعم واشنطن سيستمر ولن يضعف.

وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أمر قواته باجتياح أوكرانيا كان يظن أنهم سيقفوا مكتوفي الأيدي، لكنه أساء التقدير"، مشيرا إلى أن الحرب ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) يحتاج إلى الولايات المتحدة؛ لأنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها على رغم من قدرتنا على العمل في أي مكان آخر في العالم، لافتا إلى أن مسئوليتهم تمتد إلى ما وراء أوروبا.

وأكد أن الشراكة بين أمريكا وأوروبا هو التحالف الوحيد الأكثر أهمية في التاريخ، مشددا على أن أي هجوم على أي دولة في الحلف يعد هجوما على سائر أعضاء الحلف.