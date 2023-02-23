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الإمارات تدين العدوان الإسرائيلى على مدينة نابلس

الخميس، 23 فبراير 2023 08:00 ص
الإمارات تدين العدوان الإسرائيلى على مدينة نابلس الإمارات - أرشيفية
وكالات

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دانت دولة الإمارات الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي بيان لها، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الأربعاء، "استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس"، ما رفع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي إلى 11 شهيدا.


الامارات

اسرائيل

نابلس

فلسطين

القدس

الاحتلال الاسرائيلى



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