الإليزيه: ماكرون يزور 4 دول وسط إفريقيا مطلع مارس المقبل

فاطمة شوقى

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة إفريقية تشمل الجابون وأنجولا والكونغو في الفترة من الأول حتى 5 مارس المقبل، وسيختتم جولته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين فرنسا والدول الأربع.

وأفاد قصر الإليزيه، في بيان اليوم الخميس، بأن رحلة ماكرون ستبدأ في الجابون حيث سيشارك في "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، المقدرة بنحو 220 مليون هكتار من الغابات، وهي ثاني أكبر مساحة للغابات والرئة البيئية الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون، وأصبحت هذه الغابات مهددة الآن بالاستغلال المفرط للإنتاج الزراعي والصناعي وفي بعض الحالات لإنتاج النفط.

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون بعد ذلك إلى لواندا في 2 مارس لإطلاق شراكة إنتاج زراعي بين فرنسا وأنجولا ومنها إلى برازافيل، عاصمة الكونغو. ويتوجه بعد ذلك إلى المحطة الأخيرة من رحلته إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستهدف زيارته "تعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدفاع"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

والجدير بالذكر أنه في يوليو الماضي، قام ماكرون، والذي يرغب في أن يجعل إفريقيا إحدى أولويات ولايته الرئاسية الثانية، بجولة في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.