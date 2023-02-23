الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تصل المدارس بمحافظات الوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس فى 6 محافظات جديدة بالوجه القبلى " المنيا، أسيوط سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا " حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسى الحالى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ برامج التوعوية فى الجامعات من خلال "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه جارى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس، ويستهدف 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسى الحالى، وذلك للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يتم باستخدام المكون المرئى من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، ، كما سيتم إطلاق دورى رياضى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "، بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان بالإضافة إلى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهنى والتى تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن فى حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير فى المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية، ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطى المخدرات وإبراز أضرار التعاطى للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أعلنت عن بدء تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء على أن يتم تنفيذ فى مختلف المحافظات تباعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.



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