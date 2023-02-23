الأزهر ينظم اليوم احتفالية بمناسبة مرور 7 سنوات على إصدار «مجلة نور»

كتب لؤى على

ينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى تحت عنوان" الأطفال في قلب الأزهر "، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمناسبة مرور سبع سنوات على إصدار «مجلة نور»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر والمثقفين.

وتشتمل الاحتفالية على كلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال الصادرة عن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، فضلا عن فعاليات متنوعة ما بين إنشاد ديني وفقرة مسرحية بعنوان"أم الدنيا"، بالإضافة إلى إطلاق مجلة نور لمسلسلها في رمضان.

وبدأت «مجلة نور» نتيجة توصية في مؤتمر حول كيفية حماية الطفل من التطرف والأفكار المتشددة، ونتيجة لهذه التوصية وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكوين ثقافة للطفل، من خلال مجلات للأطفال وبرامج كارتونية، وكانت "نور" ضمن هذه الخطوات.

وتهدف المجلة إلى نشر الفكر الوسطي للدين الإسلامي وتنشئة الأطفال على القيم الإنسانية السامية، بعيداً عن الأفكار المتطرفة، مع الاهتمام بالقضايا الوطنية والعلمية وتنمية مهاراتهم، وتقدم ثقافة وقيم مستقاة من الأديان، وترسخ لقيم قبول الآخر ونبذ التطرف والتشدد.