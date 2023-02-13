كتاب إنجازات الجمهورية الجديدة بالإنجليزية مجانا على موقع مجلة "نور" للأطفال

كتب ـ لؤى على

قامت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مركز الأزهر للترجمة، بترجمة كتاب "حافلة الوطن السعيدة" والذي يرصد إنجازات الجمهورية الجديدة والمشاريع القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي اللغة الإنجليزية.

وأتاحت مجلة "نور" الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني ليتمكن العالم من الاطلاع علي تلك المشاريع، والكتاب من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، ورسم الفنان إبراهيم عمرو.

يتناول الكتاب قصة ركاب الحافلة من أطفال مصر الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائرالخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكي، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

وأكدت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور للأطفال، أنه من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن، حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر، وأضافت أنه سيتم ترجمته إلى لغات أخري.