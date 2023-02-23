استكمال افتتاح سلاسل معارض أهلًا رمضان بالمراكز والأحياء فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه جارى استكمال افتتاح سلاسل معارض أهلا رمضان 2023 بالمراكز والقرى والأحياء، حيث تم افتتاح معرض جديد بحى غرب مدينة أسيوط لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات ومستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ30% بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

كان المحافظ قد أناب عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة لافتتاح منفذ جديد بحى غرب تابع لسلسة معارض أهلا رمضان ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح تجول السكرتير المساعد يرافقه محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وعيون إبراهيم رئيس حى غرب محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط داخل أجنحة المعرض والذي يضم باكيات لبيع المواد الغذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح وخضراوات وفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، وتحاور مع العارضين مستفسرًا عن أسعار عدد من المنتجات والسلع ونسبة الخصم على المعروضات، واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل على توفير السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة ومنع تخزين واحتكار السلع لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل مثمنًا الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المعارض والتى قامت بعرض السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30%.

يذكر أن محافظ أسيوط أطلق حملة "خليك إيجابى" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أى ممارسات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والغش التجارى معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.