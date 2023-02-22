محافظ أسيوط يناقش خطة مشروع الرصف بالمراكز والأحياء

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للعام 2022 / 2023 والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع فضلًا عن رد الشئ لأصله للشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية وخاصة رفع كفاءة الطرق تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 ... جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ،على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في تنفيذ مشروعات الرصف والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحاء لتحديد الشوارع والمناطق ذات الأولوية لرصفها مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تقدم خدمات للمواطنين بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من الطرق والشوارع المستهدفة في خطة الرصف وعمل جدول زمني بالاستلام وذلك بعد توقيع محاضر تنسيقية مع شركات المرافق قبل البدء في أعمال الرصف مع مراعاة الشروط الهندسية والفنية ومطابقته للمواصفات المطلوبة مشددًا على عدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير الشوارع المرصوفة منوهًا أن الحفاظ علي هذه الطرق مسئولية الجميع.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة المشروع ودعمه ببعض المعدات المهمة لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة له بكفاءة وفاعلية في أقل وقت وتنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال الرصف في أسرع وقت بكفاءة وجودة ومواصفات عالية.