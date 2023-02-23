اليوم السابع
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اختناق 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز شقة بالإسماعيلية

الخميس، 23 فبراير 2023 08:52 م
اختناق 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز شقة بالإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة أم وأب وثلاثة أبناء بالاختناق داخل شقتهم بالدور الثالث بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بسبب تسريب غاز بالشقة دون خسائر بشرية، وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بتسريب غاز داخل شقة بالدور الثالث فى مبنى مكون من 5 طوابق بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وثلاثة أبناء بالاختناق بسبب تسريب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.
 
على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا .
 

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