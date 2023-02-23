احذر.. الأنوار المبهرة بالسيارة خلال السير على الطرق تقودك للغرامة وسحب الرخص

كتب أحمد عبد الهادى

اعترف قائد سيارة ربع نقل باستخدامه كشافا عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن (تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها - تركيب أنوار خلفية مبهرة) مُخالفين لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل، لاستخدامه كشاف عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات، وبسؤال مسئول الشركة أقر بأن قائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق بذات الشركة، مقيم بمحافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وعاقب قانون المرور المتهم باستخدام أنوار مبهرة فى السيارة، حيث نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.