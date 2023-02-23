إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى خلال حملة مفاجئة بحى شمال مدينة المنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت فجر اليوم الخميس حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بشارع عدنان المالكي أمام أسواق مصر من الناحية الغربية وتم إزالة الأبواب الصاج والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.