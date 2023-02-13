محافظة المنيا تواصل فعاليات معارض "أهلا رمضان" فى المدن والقرى.. صور

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات معارض "اهلاً رمضان" للسلع الغذائية والاستهلاكية بالمراكز والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع فى إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.

تفقد تاج جلال رئيس مركز أبو قرقاص، معرض"أهلاً رمضان" المقام بقرية جريس، حيث يستمر المعرض لمدة شهرين لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار تنافسية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، وجشع التجار، لافتاً إلى أن تلك المعارض تأتى ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع الأهالى فى قرى المركز.

وفى مركز ومدينة سمالوط، تفقد أحمد راشد رئيس المركز أقسام معرض "أهلاً رمضان" والذى يضم 12 باكية، بمشاركة عدد من تجار بيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية الاساسية، مؤكداً أن الوحدة المحلية مستمرة فى تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.