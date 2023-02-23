إطلاق مبادرة "قرية بلا فقر" لتنفيذ 150 مشروعا فى قرى حياة كريمة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لإطلاق فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن فعاليات برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، والتى تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة" وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة، وذلك تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك خلال لقائه مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وأشار المحافظ إلى أهمية مبادرة "قرية بلافقر" والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة محافظة أسيوط بالمرحلة الأولى منها لتنفيذ 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة 15 مليون جنيه، على أن يتم توزيع المشروعات المنفذة من خلال قوافل تمكين اقتصادى تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة فى إطار الشمول المالى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضراوات والعطارة والملابس وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار دعم الاقتصاد الأخضر موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رؤساء المراكز وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى إطار تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.