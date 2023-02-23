جهود محافظة أسيوط لحماية محصول القمح من القوارض

أسيوط-هيثم البدرى

تنفذ محافظة أسيوط عددا من الحملات المستمرة لحماية المحصول من الأمراض، والقوارض التى تهاجم المحاصيل، ومن هذه الحملات الحملة القومية لمكافحة القوارض "حملة حزان القمح" موسم 2023 والتى تبدأ من 26 فبراير وتستمر حتى 9 مارس 2023.

وقال الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم خلال الحملة مقاومة القوارض على حواف الترع والجسور والمصارف وحول زراعات القمح لمنعها من مهاجمة المحصول والعمل على تقليل أعدادها على مدار العام.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن القوارض تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على التكاثر السريع، لافتًا إلى أن المديرية تقوم بحملات لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بهدف رفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التى تسببها الفئران فى المحاصيل.

وأضاف عليوة أنه يتم إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض ويأتى ذلك فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة لحماية المحاصيل وتقليل الخسائر التى تسببها فى الزراعات على مدار العام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن لحماية القمح وهو المحصول الاستراتيجى الأول لمصر، فضلا عن تكثيف برامج التوعية الإرشادية لتبصير المزارعين بأهم الأصناف وحزمة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول بداية من إعداد الأرض للزراعة مرورًا بكافة العمليات الزراعية المختلفة حتى النضج والحصاد والمرور الدورى على زراعات القمح للوقوف على مدى تطبيق المزارعين للتوصيات الفنية وتسهيل أى عقبات تواجههم.