إطلاق حملة إعلانية مصرية فرنسية للترويج للسياحة فى مصر

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انطلقت حملة إعلانية مصرية فرنسية مشتركة اليوم الخميس وتستمر لمدة أسبوعين، تحت شعار "نحن في خدمتك لتنظيم رحلة أحلامك"، بدعم من هيئة تنشيط السياحة المصرية (ممثلة في المكتب السياحي في باريس) مع منظم الرحلات الفرنسي "Havas voyages" وذلك للترويج للسياحة في مصر.

وتشمل الحملة الدعائية نشر إعلانات ترويجية للسياحة في مصر على موقع البيع المباشر الخاص بشركة السياحة "Havas Voyages" وفي مكاتب الشركة في جميع أنحاء فرنسا، بالإضافة إلى نشر إعلانات وملصقات بالمجلات الفرنسية مثل "Paris Match" وعلى المواقع الإلكترونية المهنية والعامة الأخرى.

كما تشمل الحملة، وهي الأولى مع الشركة الفرنسية منذ أكثر من ستة أعوام، برنامج تدريبي للوكلاء السياحيين الفرنسيين على كيفية "بيع البرامج السياحية" الخاصة بالمقاصد المصرية المختلفة لجعل مصر مقصدا سياحيا مستداما.

وتأتي هذا الحملة ضمن مجهودات هيئة تنشيط السياحة للترويج للسياحة في مصر وتشجيع كبرى الشركات السياحية على إبراز تنوع المقصد السياحي المصري وما يميز كل منطقة في مصر بثرائها الثقافي والبيئي والتراثي والترفيهي.

جدير بالذكر أن Havas Voyages هي شركة كبيرة متخصصة في تنظيم الرحلات الترفيهية والسياحية لرجال الأعمال وللأفراد، وتمتلك الشركة 350 مكتبا سياحيا في جميع أنحاء فرنسا.

كما أطلقت شركات فرنسية أخرى حملات دعائية للترويج للسياحة في مصر، مثل شركتي "Promovacances" و"FRAM" للسياحة، حيث نشرتا على موقعيهما الإلكتروني إعلانات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية المختلفة لتشجيع المواطنين الفرنسيين على الذهاب إلى مصر.