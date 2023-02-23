إصابة 5 فى تصادم سيارة ميكروباص وتوك على الطريق الزراعى بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وتوك توك، نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين للمستشفى.

وبالفحص تبين أثناء مرور سيارة ميكروباص من على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج اعترض طريق السيارة مركبة توك توك مما نتج عنه وقوع مصادمة بينهما نتج عن التصادم إصابة كلا من أ. ع. ا 15 سنة بكسر بالقدمين والزراع الأيمن، وإصابة ع. ع. م 28 سنة بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وإصابة ع. أ. ح 45 سنة بكسر بالقدمين، وإصابة أ. ع. أ 12 سنة بكسر بالقدم اليمنى، وإصابة م. ع. أ 11 سنة بجروح بالوجه والقدمين سحجات وكدمات متفرقه بالجسم تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بسوهاج لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالقوات لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم وتم إخطار جهة التحقيق المعنية للتولى التحقيق فى الواقعة.