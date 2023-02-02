مصرع طفل صدمته سيارة على الطريق بطهطا شمالى محافظة سوهاج

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اصطدامها بطفل مما نتج عنه وفاته تم رفع أثار الحادث وتم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بإصطدام سيارة ملاكى بطفل، وانقلابها على جانب الطريق بالزراعات حيث تبين وفاة الطفل ر. م . ر 8 سنوات وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بطهطا وتم إعداد التقرير الطبي اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.