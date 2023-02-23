إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام كوبري قرية التوفيقية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وتروسيكل، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام كوبري قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا بمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد ماهر 28 عاما، تغريد رفاعي 24 عاما، شقيقتها ياسمين 28 عاما، تقي أحمد محمد رضيعه عمرها عام، وجميعهم يقيمون بمركز مغاغة، وعادل سمير إنجلي 42 عاما، مقيم في مركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.