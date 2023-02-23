نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وهي (العدوة – مغاغة – أبو قرقاص – ملوي – دير مواس) بإجمالى 192 قرية و 757 تابع، بالإضافة لإدراج مركزي (سمالوط – بني مزار)، بواقع 102 قرية مستهدفة من أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات، أحمد العمدة منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا وعدد من أعضاء المؤسسة وأعضاء مجلس النواب والبرنامج الرئاسي.

وقال نائب المحافظ، إن العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مستمر بجميع القطاعات والمشروعات ستعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجا على ارض المحافظة، حيث يجري تنفيذ 3482 مشروع بنطاق 19 قطاع خدمي، مؤكداً ان مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت وجه الريف المصري بوجه عام، وقرى محافظة المنيا بصفة الخصوص.

ناقش نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.