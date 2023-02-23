إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم اتوبيس ودراجة نارية " تروسيكل " بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل على كوبرى الطيرية التابع لمركز كوم حماده بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم وليد ص.م 40 سنة ويوسف.م.ع 16سنة وأحمد ع.ا 38سنة وطلعت م.ا 55سنة وكمال م.ا 45سنة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.