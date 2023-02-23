إصابة ربة منزل باشتباه كسر بالعامود الفقرى بعد سقوطها من الطابق الثانى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيبت سيدة في العقد السابع من عمرها بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، باشتباه كسر في العمود الفقري، إثر سقوطها من علو، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من مستشفي المنيا العام بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاماً، مقيمة بقرية تابعة لمركز المنيا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني.

وبانتقال قوات الأمن وسؤال المصابة تبين اصابتها إثر سقوطها من علو الطابق الثاني من منزلها، بسبب اختلال توازنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

وكانت مستشفي سمالوط النموذجى، استقبلت عصر اليوم 5 أشخاص، بينهم رضيعة، جميعهم من مركز مغاغة، أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الزراعي مصر أسوان بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وذلك أمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا، وتم التحفظ علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث