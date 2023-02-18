ضبط قطع أثرية وعملات ورقية متنوعة بمنزل أحد الأشخاص فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

القت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا ، القبض على شخص بحوزته عدد من القطع الأثرية والعملات الورقية، خلال حملة لمباحث المخدرات على منزل أحد الأشخاص بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ضبط أحد الأشخاص خلال حملة بالمركز لضبط المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وبتفتيش منزله، تم العثور على 756 قبل قطعة أثرية، وقطعة سلاح ناري مسدس جاري فحصه.

وتم تشكيل لجنة من الآثار لحصر 756 قطعة أثرية متنوعة ترجع للعصر الفرعوني الروماني العثماني وآخري من العصر الحديث، عبارة عن 55 قطعة ما بين عملات ومسارج وأحجار كريمة وتمائم ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، و701 قطعة ورقية ترجع للعصر العثماني وعملات حديثة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 893 لسنة 2023، وإحالته للنيابة لاتخاذ اللازم.