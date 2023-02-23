أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-2-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وجولدن تكس للأصواف، والمالية والصناعية المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.79 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.16%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66.8 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 60.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 17003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 20049 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7002 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 54.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 10.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 25.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 63.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.52%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 21.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.87%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 32.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 19.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%.