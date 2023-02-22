5 رموز في شعار يوم تأسيس المملكة العربية السعودية شاهدة على قوتها

#يوم_بدينا .. شعار يحتفل به السعوديون اليوم الموافق 22 من فبراير الجاري، يعكس مدى اعتزازهم بتاريخهم وأصالتهم، والتي بدأت منذ 3 قرون، انتشر عبر حسابات السعوديين وأشقائم من دول الخليج والدول العربية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وهو "يوم بدينا"، والذي يعني يوم التأسيس الذي انطلقت منه المملكة العربية السعودية في طريق المجد، حتى وصلت إلى الدولة السعودية الثالثة التي نشهدها اليوم قوية تسعى إلى تحقيق "طموح يُعانق عنان السماء"، وهو ما أوضحه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، لخصت أهداف رؤية المملكة 2030، التي لن تقبل إلا بالرفعة في كافة المجالات.

ويحتفل "اليوم السابع" بهذه الذكرى المُتميزة مع الأشقاء السعوديين، من خلال عدد من التقارير واللقاءات الصحفية، وانفوجراف بمعلومات مُختصرة وواضحة حول بعض ما يُميز هذا اليوم لدى الأشقاء، وهنا نستعرض دلالات أبرز رموز شعار التأسيس السعودي، وهي:

العلم: وحدة المملكة والوفاء إليها.

الصقر: العزة والصلح المنتشر في أنحاء المملكة بفضل حُكامها.

النخلة: الرخاء والنمو الذي تشهده المملكة على مر العصور.

الخيل: صلابة وقوة رجال السعودية.

السوق: إشارة على النشاط الاقتصادي القوي.