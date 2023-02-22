يوم_بدينا.. "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب".. التاريخ شاهد على مكانة مصر لدى السعودية

شيريهان المنيرى

"لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب".. هكذا لخصت عبارة الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، مكانة مصر لدى المملكة، والتي حرصت منذ اللحظة الأولى على توطيد العلاقات معها، ولاسيما السياسية والاستراتيجية، وقد تم بالفعل توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين في 1926م، وفي 1939م تم توقيع اتفاقية التعمير بالرياض، والتي بناء عليها أنجزت مصر عدد من المشروعات بالسعودية.

ويُصادف اليوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير، الاحتفال بذكرى يوم التأسيس السعودي، هذه الذكرى التي تحمل معزة خاصة لدى الشقاء، ما دفعنا للاحتفال معهم بها من خلال عدد من التقارير واللقاءات الصحفية وأكثر من إنفوجراف بمعلومات مُختصرة وواضحة حول بعض ما يُميز هذا اليوم لدى الأشقاء، وما يُميز العلاقات المصرية السعودية منذ بدايتها، هنا نستعرض أشهر عبارات ومقولات ملوك المملكة العربية السعودية، كما يلي:

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، خلال زيارته التاريخية لمصر في يناير 1946م:

"لا غنى عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مخاطبة الرئيس جمال عبدالناصر في المؤتمر الذي عقد بالخرطوم بعد أيام من نهاية حرب 67:

"يا جمال، مصر لا تطلُب وإنما تأمُر".

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارته للقاهرة في 1975م مشيرًا لبطولات وتضحيات الشعب المصري:

"ان هذه البطولات والتضحيات لم تكن من أجل مصر العزيزة وحدها بل من أجل الأمة العربية والإسلامية بأسرها".



التاريخ شاهد على مكانة مصر لدى السعودية

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خلال لقاء بعثة مصر الاقتصادية في 1954م:

"ان مصر عزيزة على قلوبنا، وكل ما يصيبها من سوء يصيبنا".

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارته لمصر ولقاءه برؤساء تحرير الصحف المصرية 1989م:

"شيء لا يصدق هذا الذي قوبلت به من شعب مصر منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة التي أجلس فيها معكم الآن، نفس الترحيب نفس المشاعر نفس كرم الضيافة المصرية الأصيلة لاحقني في الطرقات".



التاريخ شاهد على مكانة مصر لدى السعودية

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ردًا على محاولات تشويه العلاقات السعودية المصرية، التي سعت لها أطراف خارجية عام 2013:

"نحن مع ما يريده الشعب المصري، ولن نخذله وسنقف معه ضد الإرهاب ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤونه الداخلية".

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال تلقيه إتصال من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015:

"موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وما يربط البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، والعلاقات المميزة والراسخة بين المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكيرها".

خلال أول زيارة رسمية للملك سلمان لمصر منذ توليه، في عام ، 2016، قال عبر حسابه على تويتر:

"لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها، وبعلاقتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والإسلامي، حفظ الله مصر وحفظ شعبها".