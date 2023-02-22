اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
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وصول طائرتى مساعدات مصرية لدولة تركيا بتوجيهات رئاسية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:05 م
وصول طائرتى مساعدات مصرية لدولة تركيا بتوجيهات رئاسية القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصلت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية الى دولة تركيا.

تركيا

مصر

مساعدات مصرية

زلزال تركيا

اليوم السابع بلس



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