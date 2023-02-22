وصول طائرتى مساعدات مصرية لدولة تركيا بتوجيهات رئاسية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصلت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية الى دولة تركيا.
وصول طائرتى مساعدات مصرية لدولة تركيا بتوجيهات رئاسيةالأربعاء، 22 فبراير 2023 05:05 م
القوات المسلحة
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