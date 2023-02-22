وصول طائرتى مساعدات مصرية لدولة تركيا بتوجيهات رئاسية

كتب زكى القاضى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصلت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية الى دولة تركيا.