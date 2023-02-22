وزير النقل يوضح خطة تشغيل مواصلات داخلية بالعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، انه تم وضع خطة للنقل الذكى الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم ربط محطة الفنون والثقافة بالحى الحكومى بأتوبيسات، لنقل الموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مبانى الوزارات وتم بدء التشغيل التجريبى إعتباراً من 1/1/2023 بعدد 20 أتوبيس حيث تم التشغيل لـ 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى من خلال 15 محطة وسطية حيث أن سعر التذكرة 5 جنيه ويتم عمل اشتراكات بتخفيض 20%.

وأضاف وزير النقل أنه تم تكليف شركة خاصة للنقل الجماعى من قبل وزارة النقل بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، مضيفاً انه قد تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتم تصميم شبكة بعدد 24 مسار لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (- LRT المونوريل ) وربط زوار وقاطنى العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى الخارج.

وأشار وزير النقل إلى أنه جاري التجهيز لتشغيل تاكسى العاصمة لتقديم الخدمة بجوار أتوبيس العاصمة وذلك باستغلال عدد 145 عربة تعمل بالكهرباء العائدة من شرم الشيخ بعد انتهاء مؤتمر المناخ وتشغيلهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع تاكسي العاصمة.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.