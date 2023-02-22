ننشر خطوط سير الأتوبيسات من أنحاء القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف و الخط الثالث للمترو ، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

وينشر اليوم السابع خطوط ومسارات الخطوط التى تنقل المواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة من انحاء القاهرة الكبرى، والتى ستعمل من 6 صباحا حتى 12 منصف الليل يوميا.

وهناك 48 مسارًا منتظمة كلها اتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالي نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف في الطريق.

والخطوط التى تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة، وسيتم رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل )، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.