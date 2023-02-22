اليوم السابع
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نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية الشروق الثانية".. خلال ساعات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:00 ص
نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية الشروق الثانية".. خلال ساعات المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب ــ إيهاب المهندس- أحمد إسماعيل

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ" خلية الشروق الثانية".
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

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