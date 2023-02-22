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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 15 أبريل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:04 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية لجلسة 15 أبريل المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية لجلسة 15 أبريل لاستجواب المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية ، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

كما خططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.


خليه الشروق

الشروق

الجنايات

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