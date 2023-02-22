"مواجهة الأزمات وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية" مؤتمر بكلية الشريعة فى طنطا

انطلاقا من الدور الوطنى لجامعة الأزهر الشريف، وتأييدا للقيادة السياسية فيما تقوم به من مجهودات للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين والحد من سبل الاحتكار والاستغلال، ومساهمة فى إيجاد الحلول والآليات الشرعية والقانونية المناسبة لمواجهة الأزمات التى قد يتعرض لها المجتمع، تعقد كلية الشريعة والقانون بطنطا مؤتمرها الدولى الخامس بعنوان "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية"، بالتعاون مع كليتى الشريعة والقانون بدمنهور والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف.

ومن المقرر عقد المؤتمر يوم الاثنين المقبل الموافق 27 فبراير، وجاءت فكرة هذا المؤتمر مع ما يعيشه العالم فى سنواته الأخيرة من أزمة معيشية طاحنة ألقت بظلالها على الصعيد الأخلاقى والاجتماعى والاقتصادى، مما كان له الأثر الشديد على الفرد والأسرة والمجتمع، لاسيما ما تتعرض له البشرية اليوم من كوارث طبيعية، وأزمات مالية واقتصادية، وتوابع اشتعال الحروب التى نشبت بين بعض الدول.

واستتبعت هذه الأزمات آثارا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية وأخلاقية بالغة الخطورة حتّمت على الأفراد والدول أن يجابهوا هذه الأزمات بآليات شرعية وتشريعية، من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية والدينية.

ومن المقرر أن يعالج المؤتمر الأزمات المعيشية من خلال المحاور الآتية..

المحور الأول: التأصيل العام للأزمات المعيشية.

المحور الثانى: أسباب الأزمات المعيشية فى الواقع المعاصر.

المحور الثالث: آثار الأزمات المعيشية الاقتصادية والصحية والأخلاقية.

المحور الرابع: آليات مواجهة الأزمات المعيشية.

يأتى هذا المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى والأستاذ الدكتور حمدى سعد عميد الكلية ورئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور محمد حلمى وميل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر والمنسق الإعلامى للمؤتمر الكاتب الصحفى القدير الشحات مصطفى سرحان.