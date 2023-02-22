مليون طلب لجوء للاتحاد الأوروبى في 2022.. ضعف العدد المقدم فى 2021

كتبت ريهام عبد الله

كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي، لطلبات اللجوء، عن ارتفاع كبير في طلبات اللجوء للقارة العجوز، مشيرة إلى أن نحو مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2022، وهو ضعف عدد الطلبات المقدمة في عام 2021.

ونشرت وكالة الاتحاد الأوروبى للجوء، بيانات عن طلبات اللجوء، إذ سجل حوالى 966 ألف طلب لجوء خلال العام 2022 في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، وفقا لسكاى نيوز عربية.

الرقم يعتبر قياسى منذ 2016

وأكدت الوكالة إلى أن الرقم يعد مستوى قياسيا منذ 2016، وهى في ذروة أزمة اللاجئين، وكشفت أن هذه الطلبات التي تقدم بها خصوصا سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد على 50 % مقارنة بالعام 2021.

وأضافت أن هذا الارتفاع ناجم "جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19" فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

زيادة عدد طلبات اللجوء في النمسا 3 أضعاف



ومن جهته أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا أن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي زاد بمقدار النصف تقريبًا في العام الماضي وقد تم تسجيل أكبر زيادة في النمسا، حيث تضاعف عدد طلبات اللجوء ثلاث مرات تقريبًا.

وقال كارنر إن العدد الكبير من طلبات اللجوء لا سيما في الدول غير الساحلية مثل النمسا يعد دليلا على "أن نظام شنجن معطل".

وأوضح كارنر أن الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسينات فنية وتعديلات قانونية.

ومن جانب آخر، ذكر تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنه تم تقديم معظم طلبات اللجوء مرة أخرى في ألمانيا، بينما جاءت النمسا في المركز الرابع.