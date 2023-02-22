اليوم السابع
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إدارة بايدن تسير على خطى ترامب وتتجه لمنع مهاجري المكسيك من طلب اللجوء

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:20 م
إدارة بايدن تسير على خطى ترامب وتتجه لمنع مهاجري المكسيك من طلب اللجوء بايدن وترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة تتجه لمنع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من طلب اللجوء بموجب اقتراح كشف النقاب عنه مساء الثلاثاء والذي سيكون أوسع محاولة حتى الآن من قبل إدارة جو بايدن لردع عمليات العبور غير المصرح بها.

 

وبموجب القواعد الجديدة ، ترفض الولايات المتحدة بشكل عام اللجوء للمهاجرين الذين يظهرون على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون طلب الحماية أولاً في بلد مروا عبره ، مما يعكس محاولة من قبل إدارة ترامب لم تدخل حيز التنفيذ أبدًا لأنه تم حظرها من قبل المحكمة.

 

وفي حين أن هذا الإجراء لم يصل إلى مستوى الحظر التام ، فإنه يفرض قيودًا صارمة على اللجوء للأشخاص من أي جنسية باستثناء المكسيكيين ، الذين لا يتعين عليهم السفر عبر دولة ثالثة للوصول إلى الولايات المتحدة.

 

وتنص القاعدة المقترحة على "افتراض قابل للدحض لعدم أهلية اللجوء" لأي شخص يمر عبر دولة أخرى للوصول إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك دون طلب الحماية هناك أولاً ، وفقًا لإشعار في السجل الفيدرالي. سيتم إجراء استثناءات للأشخاص الذين يعانون من "حالة طبية طارئة حادة" أو "تهديد وشيك وشديد" بارتكاب جرائم عنيفة مثل القتل أو الاغتصاب أو الاختطاف أو الوقوع ضحية للاتجار بالبشر أو "ظروف أخرى قاهرة للغاية". كما يُعفى الأطفال الذين يسافرون بمفردهم وفقًا للقاعدة.

 

وسيخضع الإجراء ، الذي تم نشره عبر الإنترنت يوم الثلاثاء ، لفترة تعليق عام مدتها 30 يومًا قبل اعتماده رسميًا. كما ستكون مؤقتة ومحددة لمدة عامين ، مع إمكانية تمديدها.

 

واعتبرت الصحيفة أن بايدن الديمقراطي الذى تولى منصبه في عام 2021 من المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024 ، وتعهد في البداية باستعادة حق اللجوء الذي تم تقليصه في عهد سلفه الجمهوري. لكن المدافعين عنه وبعض الديمقراطيين انتقدوه لتبنيه بشكل متزايد قيودًا على غرار ترامب في الوقت الذي يكافح فيه للتعامل مع الأعداد القياسية للمهاجرين الوافدين.

 

 


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جو بايدن

ترامب

المهاجرين

حق اللجوء لامريكا

المكسيك



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