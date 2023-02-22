مصرع مواطن غرقا ببحر الجفاف فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه غرقا، وعثر على جثته ببحر الجفاف خلف قسم ثان بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لغريق، ببحر الجفاف، خلف قسم ثان الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وقوات الإنقاذ المهرى، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلت إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكان وقع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت

وكان طريق "دمشقين_اللاهون" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكان طريق القاهرة الفيوم الصحراوى شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكى، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شهدت قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نشوى حريق بمنزل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وكان طريق أبو عش المتفرع من الطريق الدائرى بالفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل قرية قلمشاة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شقة سكنية بمنطقة دار رماد، بمحافظة الفيوم، شهدت تسرب غاز، فانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمصنع للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى التحقيق.

وكان طريق "القاهرة _أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتى هوارة والناصرية فى نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.