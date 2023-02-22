مصرع عامل غرقا فى حوض مزرعة بالتل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى عامل مصرعه غرقا بسبب سقوطه فى حوض صرف مزرعة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى الكيلو 76، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده مصرع شخص غرقا نتيجة سقوطه فى حوض صرف مزرعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بالكيلو 76.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع "إدريس. م. ا. س" عامل 50 عاما، مقيم الشيخ زويد شمال سيناء.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.