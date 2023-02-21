الإعدام لقاتل عمته المُسنة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد على، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المُدان بقتل عمته المسنة، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 آخرين متهمين فى نفس القضية بينهم سيدة بالحبس سنة مع الشغل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 أغسطس 2022 بدائرة قسم العرب باتهام المدعو "أ.س.ح" 42 عامًا بدون عمل، بقتل قتل المجنى عليها: أم هاشم حسن محمد المجاور، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بالتوجه إلى وحدتها السكنية بشارع الزقازيقى بحى العرب، ودار حوار بينهما بهدف حصول المتهم على مبلغ مالى إلا أن المجنى عليها رفضت، فقام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى لفظ أنفاسها الأخيرة.

وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التى قضت فى 17 يناير الماضى بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة النطق اليوم للنطق بالحكم لتصدر حكمها بمعاقبته بالإعدام شنقًا.