مصرع زوج وإصابة زوجته باختناق بسبب تسريب غاز فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى زوج مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الأربعاء، بادعاء تسرب غاز داخل منزلهم بعزبة التحرير بمدينة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن إصابة زوج وزوجته بعد تعرضهم لاختناق بادعاء تسرب غاز داخل منزلهما بعزبة التحرير بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، واستقبل المستشفى التخصصي "سيد.ع.م" 37 سنة، ولكنه فارق الحياه داخل قسم الاستقبال وتم إيداع جثته بمشرحة مستشفي بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، كما استقبل المستشفى زوجته "مزة.أ.م"32 سنة، وتم تقديم الإسعافات الإولية لها وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.