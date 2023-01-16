افتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بكفر الدوار في البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الاثنين معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة كفر الدوار والتى نظمته الغرفة التجارية بالتعاون محافظة البحيرة.

شارك فى الإفتتاح اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة و اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وعاطف فراج عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة.

ويأتى إفتتاح المعرض وفقا لتوجهيات رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتبكير اقامه معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجاري ، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا الى جنب المنافذ المتنقلة ، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

وتفقدت نائب المحافظ أقسام المعرض والذى يضم 12 جناح لكبرى شركات المواد الغذائيةوأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بانواعها وآخرى لبيع اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة و الالبان بمشتقاتها من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 ٪.

حيث يتم طرح الأرز المُعبأ بسعر يبدأ من 10 جنيهًا ويصل إلى 15 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن " 400 جرام"، كما سيعرض الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن "500 جرام"، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن " 500 جرام"، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من35 جنيهًا ويصل إلى 60 جنيهًا حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلي المجمد بـ 79 جنيها، واللحم السوداني المُبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدية بالعظم 140 و اللحوم البقرى المشفى بسعر 170 جنيها، والسلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار فتح المنافذ و توافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، واشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأشارت نائب المحافظ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار

لافته إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذا، وكذا معارض " أهلا رمضان" والجاري إفتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضيه انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوي على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.