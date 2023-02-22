مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية وسط حالة من التوتر الشديد

أ.ش.أ

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات جيش الاحتلال تزامنا مع ما يسمى "رأس الشهر العبري".

وقال شهود عيان إن المستوطنين أدوا الطقوس التلمودية في باحات المسجد المبارك بشكل استفزازي، وسادت حالة من التوتر الشديد في أرجاء المسجد.

وقام المستوطنون منذ الصباح الباكر بأداء طقوس ورقصات تلمودية في ساحة البراق غرب المسجد الأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي، وتزداد الاقتحامات وتيرة وكثافة، في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، وخلال الأعياد اليهودية.