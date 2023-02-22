محافظ كفر الشيخ يكرم مدير الشئون القانونية لبلوغه سن المعاش.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كّرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عادل البزاوى ، مدير الشئون القانونية بالديوان العام، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير المساعد، وباحثي إدارة الشئون القانونية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن عادل البزاوى، مدير الشئون القانونية، كان نموذجا للقائد الناجح ومثالاً للأمانة والنزاهة والشرف، وأدى عمله بالذمة والصدق، وعمل فى منتهى الإخلاص، ونشهد له بالإخلاص وحسن الآداء، متمنياً له التوفيق ودوام التقدم فى حياته المقبلة.

وفى كلمته قدم عادل البزاوى، خالص الشكر للواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وجميع الحضور على شعورهم الطيب وحفاوة الاحتفال به وتقديرهم له، قائلاً : لمست روح الحب والإخاء والتعاون مع جميع من عملت معهم وأحببت العمل وسطهم ضمن منظومة موحدة ومتكاملة.



الحضور اثناء التكريم بقاعة الاجتماعات



الحضور اثناء التكريم من العاملين



الحضور اثناء التكريم



صورة تذكارية للعاملين في الشئون القانونية بالمحافظة



صورة تذكارية مع محافظ كفر الشيخ