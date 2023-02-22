محافظ كفر الشيخ: افتتحنا 10 معارض أهلا رمضان وجار افتتاح بقية المعارض بالمدن

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد معرض أهلا رمضان بمطوبس، اقبالا كبيراً من الأهالي، ضمن معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها، للتخفيف عن كاهل المواطنين بإقامة معارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية بأسعار مناسبة للمواطنين وتخفيف العبء عليهم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم واقامة معرض أهلا رمضان .

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اليوم الثاني لافتتاح معرض " أهلا رمضان " للسلع الغذائية واللحوم، وشهد المعرض إقبالا كثيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع بأسعار مخفضة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض ، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 10 معارض بمدن المحافظة" كفر الشيخ، بيلا، سيدي سالم، سيدي غازي، فوه، البرلس، بلطيم، الحامول، دسوق".



اقبال على معرض اهلا رمضان لتوافر السلع



اقبال كبير عل معرض اهلا رمضان بمطوبس



جانب من أجنحة المعرض