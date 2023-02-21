دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بمدينة فارسكور ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمحافظة للاستعداد للشهر الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق .

جاء الافتتاح بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت محافظ دمياط، المعرض الذى جاء بمبادرة أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالتعاون مع تجار المدينة، حيث تضمن جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والمجمدات والعطارة والبقوليات والياميش، فضلاً عن وجود أقسام للسجاد والموكيت و الملابس والأحذية، حيث اطمأنت "المحافظ" على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مؤكدة جميع العارضين بالالتزام بالإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد الخصم.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أنه وفى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ،لافتة الى أنه تم افتتاح معرض بمدن دمياط وكفر سعد و الروضة و الزرقا وبقرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، كما يجرى انشاء معارض أخرى بباقى المدن لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المناطق.

كما اشادت " المحافظ " بجهود الجهات المختلفة وتجار المدينة المشاركين بتلك المبادرة لتحقيق التعاون مع أجهزة المحافظة فى تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة تلك المعارض لتاتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.



محافظ دمياط تفتتح معرض السلع أهلاً رمضان بمدينة فارسكور