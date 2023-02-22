محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل مشكلة تسريب مياه بالحي الغربي

بنى سويف هانى فتحى

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ كلفهاني غنيم محافظ بني سويف ، رئيس الوحدة المحلية ووكيل وزارة الري ، باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة ، حيال شكوى بعض الأهالي المقيمين بمنطقة الحي الغربي بمدينة بني سويف،الذين يتضررون"بحسب الشكوى"من وجود تسريب مياه بالمنطقة ، والتي تصل إلى الأدوار السفلى من منازلهم وتسبب ضرر لها.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده المحافظ اليوم، لمناقشة وبحث مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين في وجود المختصين من المسؤولين التنفيذيين لدراسة تلك المطالب والشكاوى، وسرعة توفير الحلول لها، حيث حضر اللقاء هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري مها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الحلول الممكنة وإمكانية تحديد سبب التسريب الفعلي ، وتحديد الجهة المسؤولة عن إصلاحه ، موجهاً التنفيذيين المعنيين بإعداد تقرير شامل عى المشكلة والحلول المنفذة.

وفى سياق منفصل تفقد الدكتور محمد هاني غنيم،أعمال التجهيزات النهائية بمشروع مبنى دار الضيافة بجوار الديوان العام ،والذي تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتوفير مكان لائق لاستضافة ضيوف المحافظة،وتجول المحافظ داخل مبنى دار الضيافة،واستمع لعرض سريع عن مكونات وتجهيزات الدار، الذي يتكون من 3 طوابق مجهزة على مستوى فندقي متميز ،بطاقة إجمالية 18 غرفة بواقع 6 غرف في كل طابق منها غرف"فردي / مزودج" ،بجانب مطعم رئيسي مكون من صالة طعام ومطبخ و حمامات ودورات مياه ومصعد.