محافظ القاهرة يبحث الخطوات اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة

كتب سيد الخلفاوى

بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروعات المتعثرة بالمحافظة خلال الإجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور مسئولى المشروعات وعدد من قيادات المحافظة .

وشهد الاجتماع استعراض شامل للمشروعات المتعثرة بالقطاعات المختلفة والمقترحات المقدمة لخطة العمل والجدول الزمنى اللازم لاستكمال الأعمال بتلك المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أن الاهتمام بايجاد حلول للمشروعات المتعثرة يأتى ضمن الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لدفع عجلة العمل بكافة القطاعات بها.

وفى السياق شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 224 باكية لتجارة الخردة بسوق التونسى الجديد بالبساتين والذين تمت إقامتهم بتكلفة بلغت20 مليون جنيه، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية تتوافر بها كافة الخدمات .

وأكد محافظ القاهرة أن إقامة سوق الخردة وهو أحد التوسعات التى تمت بسوق التونسى الجديد يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى التوسع فى الأسواق الحضارية مشيرًا إلى أنه تم تخصيصه للباعة الذين تم نقلهم من سوق التونسى القديم .

وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأنحاء سوق التونسى التقى فيها بتجار السوق للتأكد من توافر الخدمات مشيرًا إلى أنه روعى فى اختيار موقع سوق التونسى الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصًا على البعد الإجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .