محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لإدخال المرافق لمشروعات مبادرة حياة كريمة

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 54 قرية 88 تابع بمركز زفتى، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات إلى 85 % ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات وموقف إدخال المرافق للمشروعات المنتهية، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، مديرى ورؤساء الهيئات والشركات ومندوبى مؤسسة حياة كريمة ودار الهندسة.

واستعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ المشروعات فى 22 قطاع، حيث تم الانتهاء من 3 قطاعات وهى البريد، نقاط الشرطة والكباري وجارى الانتهاء من قطاعات التربية والتعليم، مياه الشرب والإسعاف بنسب تخطت الـ 99% ، بينما قاربت باقي المشروعات على الانتهاء بنسب تنفيذ مرتفعة.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لإدخال المرافق العامة ( الكهرباء، مياه الشرب، الغاز والاتصالات) للمشروعات المنتهية والبالغ عددها 558 مشروع من إجمالي 943 مشروع يتم تنفيذها في المبادرة.

ووجه رحمي جميع الشركات والهيئات بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالى ومركز ومدينة زفتى، من أجل تذليل كافة العقبات والانتهاء من كافة المشروعات وإدخال المرافق للمشروعات المنتهية منها.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.