محافظ الغربية يتفقد 3 قرى بمركز قطور للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير القرى من خلال توفير كافة الخدمات وإقامة المنشآت اللازمة في مختلف القطاعات، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لتفقد قرى "سجين الكوم، إبشواى الملق وبلتاج" بمركز قطور، وذلك لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث مطالبهم والاطلاع على انتظام سير العمل داخل كافة القطاعات، وذلك بحضور الدكتور ياسر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة قطور.

وشهد محافظ الغربية يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الطابور الصباحي في مدرستي ربيع البربري للتعليم الأساسي، والشهيد عبد الله شنيشن الإعدادية بنات، موجهاً بتوعية الطلاب في الإذاعة المدرسية بما يتم من مشروعات وإنجازات سواء داخل المحافظة أو على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ معارض في جميع المدارس على مستوى المحافظة تبرز تلك الإنجازات بشكل مبسط للطلاب.

كما تفقد محافظ الغربية وحدة الرعاية الصحية، حيث أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة الخدمات التي تقدمها الوحدة من خلال أقسام، الجلدية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال وتنظيم الأسرة، كما استمع إلى فريق نادي المرأة وما يقدمه من توعية صحية للمواطنين المترددين على المركز.

وتابع المحافظ جولته في سجين الكوم بتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حيث تفقد رحمي يرافقه المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه الشرب ووحدة معالجة الحديد والمنجنيز، كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي إلى جانب تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بسجين الكوم والتي تخدم ٤ محطات رفع وتعمل بسعة ١٥ ألف متر مكعب يوميا، موجها رئيس الشركة بالصيانة الدورية للأجهزة داخل معمل المحطة كما وجه مديرية الري بتطهير ترعة جنابية دسوق أمام محطة سكة حديد سجين الكوم علي طريق أبشواي.

وتفقد رحمي في قرية إبشواي الملق مركز الشباب وذلك بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والذي قدم شرحاً تفصيلي عن مكونات المبنى، كما تفقد رحمي مبنى الوحدة المحلية ومركز طب الأسرة وحدة الغسيل الكلوي.

واختتمت الجولة في بلتاج حيث تفقد الدكتور طارق رحمي مدرسة الشهيد أحمد أبو ريه ووحدة الرعاية الصحية بالقرية إلى جانب تفقد محطة معالجة الصرف الصحي والمقامة على مساحة 10400 م2 بطاقة تصميمية 6500 م3 يومياً، لتحسين خدمات الصرف الصحي لقرى بلتاج والقرى المجاورة.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين موجهاً رئيس المدينة بحلها على الفور، مؤكداً أنه سيتفقد تلك القرى مرة أخرى للتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات وتلبية مطالب الأهالي، كما وجه بنقل سيدة إلى مستشفى قطور العام لعمل جميع الفحوصات لها تحت متابعة من وكيل وزارة الصحة.